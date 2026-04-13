Versagende Bremsen und ein Todesopfer: 1901 ereignet sich in Ludwigshafen ein schwerer Unfall. Ein Schnellzug rast durch den Kopfbahnhof und stürzt in den Winterhafen.

Der 9. Mai 1901 war für die meisten Ludwigshafener ein ganz gewöhnlicher Donnerstag – doch er sollte vielen Einwohner noch lange in Erinnerung bleiben: An diesem Tag vor 125 Jahren ereignete sich im damaligen Kopfbahnhof ein schweres Eisenbahnunglück. Eine unbeteiligte Passantin wurde getötet, zwei weitere Menschen verletzt.

Was war passiert? Der Manteuffel-Schnellzug von Basel über Straßburg und Ludwigshafen nach Berlin hatte wegen des Versagens der Bremsen der tonnenschweren Lokomotive den massiven Prellbock im Bahnhof überfahren, die Ostwand des Empfangsgebäudes und die eiserne Absperrung zur Hafenbahn durchbrochen und war in den Winterhafen gestürzt. Das spektakuläre Bild der Lok, die im Hafenbecken liegt, hat sich ins kollektive Gedächtnis der Stadt eingebrannt.

Bremsen defekt

Experten rekonstruierten später das Geschehen und kamen zu dem Ergebnis, dass der bei dem Unglück schwer verletzte Lokführer die Hauptschuld trug: Er habe es unterlassen, vor Fahrtantritt die Bremsen seiner Lok „Schutter“ der vorgeschriebenen Funktionsprüfung zu unterziehen. Dies hätte zur Folge gehabt, dass die „mangelhaften Bremsen“ vor der Einfahrt in den Ludwigshafener Kopfbahnhof nicht funktionierten. Die Lok fuhr samt anhängendem Schlepptender, Gepäck- und Postwagen sowie einem Reisezugwagen nahezu ungebremst über den Querbahnsteig am Ende des Empfangsgebäudes des Bahnhofs, überquerte die 24 Meter breite Ludwigstraße und bahnte sich ihren Weg durch ein Eisengitter sowie einige dahinter abgestellte Güterwagen der Hafenbahn, wie zeitgenössische Quellen weiter berichten. Im Hafenbecken endete schließlich die Irrfahrt. Die Lok wurde später geborgen, repariert und blieb bis 1926 im Dienst.

Bahnhof vor Stadtgründung

Die Kritiker des Kopfbahnhofs der am 11. Juni 1847 in Ludwigshafen eröffneten Pfälzischen Ludwigsbahn sahen sich damals bestätigt. In den Anfangsjahren des Bahnwesens dachte man allerdings eher daran, die Bahn möglichst nahe in die Innenstädte zu bringen – Kopfbahnhöfe entstanden in vielen Städten und sind dort teils bis heute in Betrieb. Erst später wurden die Nachteile deutlich, als Bahnhöfe mehrere Strecken verbanden und das Betriebsaufkommen stieg, so der Bahnhistoriker Jupp Kaiser.

Noch bevor die Gemeinde Ludwigshafen 1853 gegründet wurde, hatte sie bereits einen Bahnhof. Die Ludwigsbahn verband die bayerische Rheinpfalz mit dem Saargebiet. Da an der „Rheinschanze“, aus der sich Ludwigshafen entwickelte, ein wichtiger Handelsplatz entstand, entschied man sich für den Bau des Bahnhofs direkt am Rhein, wo zeitgleich der Schiffsanlegeplatz zum „Winterhafen“ ausgebaut wurde, wo Schiffe Schutz vor dem Treibeis auf dem Rhein suchen konnten. Ein idealer Ort für den Warenumschlag per Bahn und Schiff.

Es dauerte einige Jahrzehnte, bis die Häuser der neugegründeten Stadt Ludwigshafen an den Bahnhof heranrückten. Der Kopfbahnhof befand sich bis 1969 mitten in der Stadt, auf dem Areal, auf dem später das Rathaus-Center entstand. Da sich der alte Bahnhof und seine über 20 Gleise sowie die Betriebsanlagen wie ein Keil in die City schoben, entschieden sich die Stadtoberen für die Verlegung an den Rand der Innenstadt und der Kopfbahnhof war Geschichte.