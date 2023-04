Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Sechs Männer vom Bau oder aus der Wirtschaft gaben seit der Gemeindegründung 1853 bis Ende des 19. Jahrhunderts in der Ludwigshafener Stadtverwaltung den Ton an – als ehrenamtliche Bürgermeister. Doch vor genau 125 Jahren – am 7. September 1896 – wurde das anders.

Mit dem Juristen Friedrich Krafft trat der erste „rechtskundige“ Berufsbürgermeister nicht nur Ludwigshafens, sondern der ganzen Pfalz seinen Dienst an. Der Gemeinderat hatte