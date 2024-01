Am Donnerstagabend wollte ein 50-Jähriger laut Polizei auf einem Gehweg in der Mannheimer Neckarstadt-Ost gegen 19.30 Uhr eine Frau auf einem E-Scooter, die auf der Straße an ihm vorbeisauste, vor der vereisten Fahrbahn warnen und rief ihr hinterher. Daraufhin sprach ihn von hinten ein Unbekannter an und sagte, dass dies seine Tochter sei. Als der 50-Jährige sich daraufhin umdrehen wollte, bekam er unvermittelt einen heftigen Schlag in den Nacken versetzt. Er fiel daraufhin zu Boden und verletzte sich. Nach einer kurzen Benommenheit sah er sich nach dem unbekannten Angreifer um, konnte ihn aber nicht mehr entdecken.