Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Im Schaufenster des Bürgertreffs West in der Valentin-Bauer-Straße findet sich eine ganze Reihe von bunten, handgefertigten Socken in verschiedenen Variationen. Was es damit auf sich hat und was beim Stricktreff sonst noch so hergestellt wird – die RHEINPFALZ hat nachgefragt.

Bunte, selbstgestrickte Socken sind in der Modewelt der letzte Schrei. Zum schicken Business-Anzug passen sie genauso wie zur Jeans oder in Stiefeletten zum Minirock. Und sogar unterm Hochzeitskleid