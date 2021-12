Ein 36-jähriger Autofahrer ist am Sonntag nach einem Unfall in Friesenheim verletzt ins Krankenhaus eingeliefert worden. Laut Polizei fuhr er um 8 Uhr mit seinem BMW auf der Brunckstraße in Richtung Friesenheimer Straße. 50 Meter hinter der Straßenbahnhaltestelle Ammoniakstraße kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte mehrere Verkehrsschilder und fuhr frontal gegen eine Ampel. Ein freiwilliger Atemalkohol- und ein Drogenschnelltest waren negativ. Sowohl am Auto als auch an den Verkehrszeichen und an der Ampel entstand erheblicher Schaden. Das Auto war nicht mehr fahrbereit, die Ampel nicht mehr betriebsbereit.