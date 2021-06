Der Musikantendom, da steht er. Groß. 1895/96 erbaut bietet er 530 Menschen einen Sitzplatz und ragt weit sichtbar ins Land mit seinem 47 Meter hohen Turm. Und nein, er steht nicht in einer Stadt. Sondern in einem kleinen Dorf der Westpfalz. Jettenbach war ursprünglich kein reiches Dorf, aber ein klingendes. Menschen zogen von dort aus in die große weite Welt als Wandermusikanten. Und bekamen dann auch von überall her Spenden zum Bau ihrer Kirche.

Wir „Stadt-Kirchenmäuse“ haben im ländlichen Jettenbach einen Tag verbracht. Und von dort aus auf Ludwigshafen geblickt und entdeckt: Nein, in LU ist es nicht so beschaulich wie um den Musikantendom, auch lauter und hektischer und dreckiger und viel voller auf den Straßen und in den Häusern. Aber auch bunter, vielfältiger, alles nahe beisammen und von allem etwas.

Abends sind wir entspannt nach Hause gefahren – in unsere Stadt. Und haben den Staub und die Stadtluft stärker wahrgenommen als sonst. Aber wir haben das Eigene mit neuen Augen gesehen: Wir sind froh, dass wir viele sind in dieser Stadt, die in und um die Kirchen, aber auch um Moscheen, Museen, Bibliotheken, Theater und Philharmonie vielstimmig miteinander leben. Mit vielen anderen, die gutes Leben für alle wollen und voranbringen. Und die es einfordern, wo es nicht gut umgesetzt wird.

Ja, es ist gut hier in LU. Und wenn wir mal wieder Beschaulichkeit brauchen, machen wir wieder einen Ausflug zu den „Land-Mäusen“.

Die Autorin

Barbara Schipper (55) ist Pfarrerin in Süd.