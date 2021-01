Bluttat in Maudach: Ein schmaler Grat

„Ganz schlimm – und ob man hätte helfen können, wird man nie wissen. Achtet aufeinander – und um Hilfe zu bitten, ist eine Stärke, keine Schwäche!“ So kommentierte Bundestagsabgeordnete Doris Barnett (67, SPD) auf Facebook unsere Berichterstattung zur Bluttat in Maudach, bei der am Dienstag drei Menschen starben. Mutmaßlich hat ein 65-Jähriger seine Frau (60), seinen Sohn (14) und danach sich selbst erschossen. Noch ist das Motiv unklar, auch wenn es einen Abschiedsbrief gibt, der vermuten lässt, dass der Vater an Depressionen litt und es familiäre und finanzielle Probleme gab. Viele Maudacher, darunter auch die Ortsvorsteherin, hat die Tat geschockt. In den Sozialen Netzwerken ist die Anteilnahme groß. Das zeigt, wie sehr die Geschehnisse den kleinen Stadtteil aufwühlen. Am Schlimmsten ist die Situation aber für die Angehörigen, die in den Medien mit immer neuen Details konfrontiert werden – auch in der RHEINPFALZ. Es ist unser Job, die Hintergründe eines Verbrechens sachlich, sensibel und nicht sensationslüstern zu recherchieren. Gleichwohl lässt uns das Ganze nicht kalt. Und wir ahnen, dass den Angehörigen jede Zeile weh tut. Ja, es ist ein schmaler Grat, die richtige Balance zwischen dem Informationsbedürfnis der Öffentlichkeit und dem Schutzbedürfnis der Trauernden zu finden. Aber seien Sie gewiss: Wir vergessen das nicht, auch wenn das nur ein schwacher Trost ist.

Impfstart in der Stadt: Eine heikle Order

Ganz anders gelagert, aber ebenfalls schwierig ist die Corona-Berichterstattung. Gerne hätten wir den Vollzugsdienst begleitet, wenn er die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen kontrolliert. Gerne wären wir dabei gewesen, als das Impfen in Seniorenheimen losging. Und gerne hätten wir auch den Start im Impfzentrum dokumentiert. Doch die Stadtspitze hat das nicht erlaubt: aus Sicherheitsgründen, um den Ablauf nicht zu gefährden oder wegen des Datenschutzes. Dafür kann man Verständnis haben. Andererseits ist das in anderen Kommunen kein Problem. Dort müssen auch Richtlinien eingehalten werden. Natürlich ist es in Zeiten von Abstandsregeln grotesk, wenn einem über 80-Jährigen von Journalisten umringt eine Spritze gesetzt. Doch so muss es nicht sein. Und viele Menschen haben das berechtigte Bedürfnis, aus erster Hand und von unabhängiger Seite zu erfahren, wie das läuft. Das sollte man im Rathaus bedenken, bevor man beim nächsten sensiblen Termin wieder die Order an die Presse ausgibt: „Ihr müsst draußen bleiben!“ Damit macht man es sich zu einfach.