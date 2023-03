Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein seltsamer Hinweis an einem Urinal des BASF-Tennisclubs, eine raffinierte Werbung in der Rhein-Galerie, ein Plädoyer für Ferien in Schleswig-Holstein und ein Relief an einer Trauerhalle – darum geht’s heute in unserer Rubrik.

Verstrahlt

Sicher. Coronabedingt gewisse Schutzmaßnahmen. Wobei der Mindestabstand ganz sicher an oberster Stelle der einfachen Hygieneregeln steht. Und man kann nur allen Ehrenamtlichen