Ein 58-jähriger Radfahrer ist am Dienstagvormittag beim Überqueren einer Straße im Mannheimer Waldhof von einem Sattelzug erfasst und überrollt worden. Er erlag trotz umgehender Reanimationsmaßnahmen durch den Rettungsdienst noch am Unfallort seinen Verletzungen, wie die Polizei weiter berichtet. Nach dem Verkehrsunfall musste die Fahrbahn für knapp zweieinhalb Stunden gesperrt werden. Zuvor waren Bus- und Bahnverkehr beeinträchtigt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.