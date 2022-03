Ein vierjähriges Kind ist laut Polizei am Samstag um 15.30 Uhr im Friedenspark (Mitte) von einem Radfahrer gestreift und verletzt worden. Es zog sich eine Platzwunde am Kopf zu und wurde in Begleitung eines Elternteils in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise unter Telefon 0621 963-2222.