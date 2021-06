Ein Radler hat einen 32-Jährigen am späten Samstagabend am Berliner Platz mit einer Tasche ins Gesicht geschlagen. Laut Polizeibericht ereignete sich der Vorfall gegen 23 Uhr. Der 32-Jährige aus Neuhofen wartete mit seiner Frau an der Bushaltestelle. Plötzlich kam ein Fahrradfahrer auf das Ehepaar zugefahren, stieg ab und schlug dem Mann unvermittelt eine Tasche ins Gesicht. Danach stieg er wieder auf sein Fahrrad und fuhr davon. Durch den Schlag erlitt der 32-Jährige mehrere Kratzer an der linken Gesichtshälfte. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Der Geschädigte gab gegenüber der Polizei an, den Beschuldigten nicht zu kennen. Eine Fahndung nach dem Radler verlief ergebnislos. Der Mann war mit einem roten Fahrrad unterwegs, trug eine schwarzen Kappe und ein rotes T-Shirt. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621/963-2122.