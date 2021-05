Kohl-Allee: Beton-Koalition

Angeblich wünschen sich die Genossen ja, dass die neue Stadtstraße nicht nur nach dem Altkanzler und Oggersheimer Helmut Kohl benannt wird (wie die CDU vorschlägt), sondern abschnittsweise auch nach dem Ex-Regierungschef und SPD-Idol Willy Brandt. Womöglich machen die Roten davon ihre Zustimmung für den Schwarzen-Antrag abhängig, Stichwort: große Beton-Koalition. Wenn das stimmt, dann könnte die Debatte am 14. Juni im Stadtrat ausufern. Die Linken könnten eine Gregor-Gysi-Abfahrt für sich reklamieren, die Liberalen einen Hans-Dietrich-Genscher-Wendehammer fordern, die Grünen eine Joschka-Fischer-Parkbucht – und die AfD? Mmmh, mal überlegen. Ach ja, logisch: eine Alexander-Gauland-Rechtsabbiegerspur.

Kita-Schutz: Tresor-Taktik

Bei Einbrüchen in Kindertagesstätten erbeuten die Täter meistens relativ wenig. Die Schäden, die sie an Fenstern oder Türen anrichten, sind in der Regel höher als das Bargeld, dass sie einsacken. Sagt zumindest die Polizei, nachdem Gauner in den Vorjahren regelmäßig in protestantische Kitas eingestiegen sind. Jetzt haben die Träger und die Stadt mit einem am Montag im Jugendhilfeausschuss bewilligten Zuschuss von 15.300 Euro reagiert: Um den Tätern künftig den Anreiz für Einbrüche und einen zu leichten Zugang zum Zaster und zu Wertgegenständen zu nehmen, sollen in allen 19 evangelischen Einrichtungen Tresore eingebaut werden. Ein bemerkenswerter Aufwand. Mal sehen, ob das abschreckt – oder ob das die Diebe noch neugieriger macht.

Nahverkehr: Spitzen-Studie

Apropos Abschreckung. Die Corona-Pandemie hat die Fahrgastzahlen im Nahverkehr kräftig sinken lassen. Man weiß ja nie, ob das Virus mitfährt. Wie viel Geld von den Kommunen Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg der Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) zugeschossen werden muss, wird noch ausgerechnet – doch es dürfte ein ganzer Batzen sein. Da traf es sich diese Woche gut, dass eine Studie auftauchte, die belegen soll, dass das Infektionsrisiko im ÖPNV nicht höher sei, als wenn man mit dem Auto, dem Rad oder dem Moped unterwegs ist. Betrachtet man den Auftraggeber der Studie, kann dieses Ergebnis nicht überraschen: der Verband der deutschen Verkehrsunternehmen. Noch Fragen?