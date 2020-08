Radwege: Alles Schiebung

Wer sein Rad liebt, der schiebt. In Ludwigshafen schiebt man das Ding öfter als einem das lieb ist – weil ein Lückenschluss fehlt, der Beton aufgeplatzt oder der Radweg von Autos ignorant zugeparkt ist. Seinen Frust, möglicherweise ja auch Lob, kann man ab Dienstag (bis 30. November) bei einer Online-Umfrage unter www.fahrradklima-test.de loswerden. Initiiert vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub, kurz: ADFC, und dem Bundesverkehrsministerium, kurz: BMVI. Angeblich ist es die weltweit größte Datenerhebung dieser Art. Ludwigshafener sollen sich zahlreich daran beteiligen, bittet der neue Bau- und Umweltdezernent Alexander Thewalt, der jeden Tag vorbildlich mit Rad und Bahn aus Heidelberg zu seinem Arbeitsplatz fährt beziehungsweise strampelt. Motto: mehr Teilnehmer, mehr Aussagekraft.

Man darf gespannt sein auf das Ergebnis. Letztes Mal hat LU nur mäßig abgeschnitten. Ob die Kritik danach abreißt, ist ohnehin fraglich. Weiß man doch, dass Resultate heutzutage nur dann gut sind, wenn sie den Betroffenen in die eigene Weltsicht passen. Sollte die Stadt also besser wegkommen als bisher, ist zu befürchten, dass manche das so kommentieren: Ministerium irrt sich total, kurz: MIST!

Hochstrassen: Alles Ansichtssache

Apropos BMVI: Da hat sich doch tatsächlich mal einer aus der Hauptstadt in die Vorderpfalz getraut, um sich direkt an der Pilzhochstraße ein Bild von der Betonwüste zu machen. Zwar keiner aus der ersten Reihe, aber immerhin ein Staatssekretär. Und siehe da, er konstatierte: Die Situation ist „deutlich dramatischer“ als 2018. Damals hatte ihn sein Chef, der Scheuer Andi, zu Gesprächen ins Rathaus beordert. Da gab’s allerdings nur Modelle zu bestaunen. Am Freitag kam der gute Mann bisweilen kaum zu Wort, weil schwere Lkw oder rangierende Bagger lärmten. Baustelle halt.

Am Ende bilanzierte Bundestagsabgeordneter Torbjörn Kartes, der seinem CDU-Spezi aus der Berliner Fraktion den Ortstermin abgerungen hatte: „Das war ein starkes Signal.“ Gemeint ist die Zusage, die Kosten für den Abriss der Trassen bei der Vorlage eines Gesamtkonzepts wunschgemäß im Gesamtpaket verhandeln zu können. Schau mer mal, welche Zugeständnisse der fesche Andi dann macht – falls er bis dahin noch im Amt ist