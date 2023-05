Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Irgendwo in Lu sind wir jede Woche auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern. Gestern haben wir in Oggersheim Barbara Fuß getroffen. Die 67-jährige Mannheimerin lebt seit 47 Jahren in Oggersheim und fühlt sich mittlerweile eingebürgert.

Wie kommt eine Mannheimerin nach Ludwigshafen?

Mein Mann wollte damals nicht nach Mannheim ziehen und so bin ich eben zu ihm gekommen und wir sind zusammen nach Oggersheim gezogen.