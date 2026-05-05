Der 1. Akkordeon-Club Ludwigshafen-Niederfeld spielt sein Jahreskonzert in Maxdorf. Was die Besucher erwartet, erzählt Vorsitzender Stefan Graf im Gespräch mit Eva Briechle.

Herr Graf, wie kommt es, dass der Akkordeon Club Ludwigshafen-Niederfeld in Maxdorf ein Konzert gibt, und was erwartet das Publikum?

Dieses Jahr ist das „Jahr des Akkordeons“. Da habe ich mir gedacht, es wäre schön, wenn in Maxdorf mal wieder ein Akkordeonorchester spielt. Ich wohne selbst in Maxdorf und habe unseren Bürgermeister gefragt, ob das möglich ist. Er hat gesagt: kein Problem. Deswegen spielen wir an Muttertag im Rahmen des Kulturprogramms der Ortsgemeinde unser Jahreskonzert, das wir am Abend zuvor auch in Ludwigshafen präsentieren. Dem Publikum bieten wir einen breiten Querschnitt durch verschiedene Stilrichtungen. Songs wie „Major Tom“ und „Conquest of Paradise“ sind dabei, Musik aus „Titanic“, aber auch die „Ouvertüre über zwei finnische Themen“ bearbeitet von Rudolf Würthner. Sogar Musik von Johann Sebastian Bach erklingt in einer Tango-Bearbeitung. Uns ist wichtig, schöne Stücke zu präsentieren, die uns selbst gefallen.

Wie ist Ihr Orchester aufgestellt, und mit wie vielen Musikerinnen und Musikern treten Sie auf?

Wir kommen mit zwei Orchestern: dem Unterhaltungsorchester und dem ersten Orchester. Im Unterhaltungsorchester spielen wir etwas leichtere Stücke. Es ist eine gute Alternative für alle, denen das Niveau im ersten Orchester zu hoch ist. Insgesamt werden wir etwa 35 Spielerinnen und Spieler sein.

Wie steht es um den Nachwuchs und die Ausbildung am Akkordeon?

Der Nachwuchs ist unsere größte Herausforderung. Aktuell haben wir leider niemanden im jüngeren Alter, die Jüngsten sind etwa 23 oder 24 Jahre alt. Das Akkordeon erfordert Zeit, Koordination und Ausdauer. Es ist kein Instrument, das nach dreimal Üben „läuft“. Auf der einen Seite des Akkordeons hat man Tasten oder Knöpfe, mit denen die Melodie gespielt wird, auf der anderen Seite spielt man die Begleitung und erzeugt dabei oft einen kompletten Akkord. Das Tolle an diesem Instrument ist allerdings: Selbst wenn man ganz alleine musiziert, kann man mit dem Akkordeon einen ganzen Saal begeistern.

Termin

Das Jahreskonzert des 1. Akkordeon-Clubs findet am Samstag, 9. Mai, 19 Uhr, in der Johanneskirche Ludwigshafen-Niederfeld statt. Telefonische Reservierung unter 0621 5540954. Der Auftritt in Maxdorf am darauffolgenden Muttertag, 10. Mai, beginnt um 16 Uhr im Carl-Bosch-Haus. Karten gibt es vor Ort für 15 Euro an der Kasse oder für 14 Euro im Vorverkauf: Schreibwaren Becker, Maxdorfer Buchladen, Gemeindebücherei Maxdorf, Köberlein Orthopädie Schuhtechnik.