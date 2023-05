Beide Gelände der seit 14. April laufenden Mannheimer Bundesgartenschau (Buga) – Spinelli- und Luisenpark – sind bequem per Fahrrad aus dem Ludwigshafener Stadtgebiet erreichbar. Die kürzesten Wege zu den Buga-Parks starten nach Angaben der Marketinggesellschaft Lukom direkt an der Tourist-Info Ludwigshafen am Berliner Platz 1 und führen „über interessante Strecken und schöne Radwege“ zum Ziel. Die umwelt-, familienfreundliche und nachhaltige Anfahrt mit dem Rad zur Buga sei aus allen Stadtteilen auf vollkommen ebenen und durchgehend gut erschlossenen Wegen möglich. Für die Anreise aus Ruchheim, Oggersheim und Oppau sind auf dem Tourenportal „Komoot“ eigene Anfahrtsrouten beschrieben.

Von Rheingönheim über die Rheinfähre

Als Besonderheit gibt es eine Anfahrt aus Rheingönheim über die Rheinfähre bei Altrip. Mit der letzten Teilstrecke Richtung Spinelli-Park befahren die Radler ganz im Wortsinne Neuland, denn diese führe über das nagelneue Teilstück eines Radschnellwegs. Spektakulär in dessen unmittelbarer Nähe sei der imposante Panoramasteg vor dem Buga-Areal, der zu einem kurzen Zwischenstopp und eindrucksvollen Schnappschüssen einlade. An der Wegeführung entlang des Neckars könne der Fortgang der Renaturierung des Flusses zu beobachtet werden. Die Seilbahn zwischen den beiden Buga-Parks quere den Weg hoch über den Köpfen der Radler. Hinterlegt sind die Rad-Routen auf der Seite der Tourist-Info auf dem Touren-Portal „Komoot“. Die Länge der Radstrecken reicht von 4,5 bis 15 Kilometer. Die schnelle Anfahrt erfordere gerade mal 20, die längste Route etwa 70 Minuten. Alle erforderlichen Links finden sich im Netz unter www.lukom.com/radtouren-zur-buga23/.