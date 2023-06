Eine 33-Jährige, die bereits am Nachmittag des 6. Juni bei einem Unfall am Heidelberger Hauptbahnhof unter einen Linienbus geraten war, ist jetzt nach Polizeiangaben ihren schweren Verletzungen erlegen. Nach einer ersten Sichtung der Videoaufzeichnungen und Befragungen von Zeugen gehen die Ermittler davon aus, dass die Fußgängerin trotz Ampelrotlichts die Fahrbahn unmittelbar vor dem in den Haltestellenbereich einfahrenden Linienbus betrat und dabei von diesem erfasst wurde. Inwieweit die Geschwindigkeit des Busses eine Rolle spielt, sei noch nicht abschließend geklärt. Ein Gutachter sei hinzugezogen worden.