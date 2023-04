Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am 11. Dezember ist für eine Familie in der Georg-Herwegh-Straße in Süd die Welt zusammengebrochen. Der Familienhund Joki, ein weißgelockter Bichon Frisé, wurde beim abendlichen Gassigehen von einem frei laufenden Kampfhund angegriffen und totgebissen.

„Meine Freundin ist mit unserem Joki und unserem dreijährigen Sohn Benyamin an diesem späten Sonntagabend noch einmal ein paar Schritte rausgegangen. Da kam ein unangeleinter