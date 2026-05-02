Warum unser Autor Politiker als Hirten empfindet, die ihre Schafe, also uns, am Fressen halten wollen. Die Wahrheit würde uns womöglich alle in Panik versetzen.

„Sieht nichts, hört nichts und läuft keiner Herde nach!“ Das hat meine Oma immer gesagt, wenn sie jemanden beschreiben wollte, der sich nicht gemeldet hat, als im Himmel die Intelligenz verteilt worden ist.

„Sieht nichts, hört nichts und läuft keiner Herde nach!“ Man sieht an dem Satz: Wenn man schon nicht selbst sehen und selbst hören kann, dann muss man wenigstens einer Herde nachlaufen. Das können selbst Schafe. Und das sind ja angeblich auch nicht die klügsten Tiere in Gottes bunter Schöpfung. Angeblich kennen Schafe auch nur zwei Gemütszustände: Fressen oder Panik. Und jeder Hirte versucht deshalb, seine Schafe am Fressen zu halten. Manchmal fühle ich mich in diesen Tagen den Schafen sehr nahe.

Dekan Paul Metzger. Foto: Archiv

Unsere Politiker empfinde ich als Hirten, die ihre Schafe, also uns, am Fressen halten wollen, weil die Wahrheit uns alle in Panik versetzen würde. Und mit dieser Einschätzung haben sie wahrscheinlich Recht. Wer will schon unbequeme Wahrheiten hören? Populisten haben das verstanden.

In der Bibel gibt es nur einen Hirten, dem man folgen soll: Gott. Er ist der gute Hirte, der uns sicher zum Ziel führt. Von Autonomie des Subjekts, von Selbstbestimmung – davon ist in der Bibel keine Rede.

Insofern ist es für uns hart, mit Schafen gleichgesetzt zu werden, aber so ganz weit entfernt ist es von unserer Wirklichkeit nicht. Suchen wir nicht nach einem, der den Weg kennt? Suchen wir nicht nach einer Herde, in der wir uns sicher fühlen? Und freuen wir uns nicht, wenn uns jemand zu Hilfe kommt, falls wir uns verirrt haben? Die entscheidende Frage ist nur: Wer kommt? Und wem laufe ich hinterher?

Die Bibel gibt uns hier eine Orientierungshilfe. Der Hirte, dem wir vertrauen sollen, zeichnet sich durch seine Taten aus. Gott sagt: Verirrte suche ich und Verstreute sammle ich wieder ein. Verletzte verbinde ich und Kranke mache ich stark (Ez 34, 16).

Das ist der Hirte, dem ich hinterherlaufe.

Der Autor

Paul Metzger, geboren 1973, ist Dekan des Protestantischen Kirchenbezirks Ludwigshafen.