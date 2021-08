Was macht der neue Dezernent im Heizkraftwerk? Woran erinnert die vor einer Woche geöffnete Fußgängerpassage an der Hochstraße? Was erkennt man ganz oben vom Mosch-Hochhaus auf den ersten Blick? Und warum will ein Friesenheimer Unkraut verschenken? Antworten auf diese Fragen liefern die folgenden Zeilen.

Im Kessel

Alexander Thewalt ist seit 1. Juli neuer Bau- und Umweltdezernent. Der bald 53-Jährige aus Heidelberg – früher bei den Grünen, seit 2007 parteilos – hat schon bei seiner Antrittsrede am 29. Juni im Stadtrat eins klargestellt: Eine 100-Tage-Bilanz werde es von ihm nicht geben. Frühestens nach vier Jahren, also zur Hälfte seiner Amtszeit, sei seine Leistung zu bewerten. Der in Ludwigshafens kalifornischer Partnerstadt Pasadena geborene Thewalt muss die Stadt und seinen Zuständigkeitsbereich mit immerhin über 1000 Mitarbeitern ja auch erst mal kennenlernen und überall hineinschnuppern. Auch in einen Müllkessel. Neulich hat der neue Beigeordnete „seine“ GML besucht. Denn Thewalt ist auch Aufsichtsratsvorsitzender des Gemeinschafts-Müllheizkraftwerks Ludwigshafen. Gemeinsam mit dessen Chef Thomas Grommes besichtigte er das Anwesen sowie den Löschwasserspeicher im ehemaligen Hallenbad Nord. Und wie man hört, wollte der Gast aus dem Rathaus genau wissen, wie Abfallverbrennung vor Ort funktioniert. Weshalb er bei seinem Antrittsbesuch gleich in den in Revision befindlichen Müllkessel 2 kletterte. Mit Helm und Schutzweste, aber ohne Maske. „Der Besuch war hochinteressant und erinnerte mich an meine Baustellenjahre“, sagte Thewalt auf Anfrage. Die Hitze der Kessel habe die enorme Energie veranschaulicht, die dort umgesetzt werde. „Um diese Energie im Notfall bändigen zu können, gibt es das große Löschwasserbecken, in dem erfreulich gut erhaltenen und gepflegten Hallenbad Nord. Auf den Besuch von Kulturveranstaltungen dort freue ich mich sehr“, sagte er. Die nächste neue Erfahrung – dann wohl mit Maske.

An der Grenze

Eine neue Erfahrung in der wegen des Pilzhochstraßenabrisses monatelang geteilten Innenstadt ist der vor einer Woche für Fußgänger geöffnete Durchgang zwischen Mundenheimer Straße und Berliner Platz. Passiert man ihn nachts vom Zentrum aus, ergibt das Zusammenspiel zwischen den gelben Warnlichtern, dem weiß leuchtenden S-Bahnhof Mitte und den flankierenden Metallzäunen eine ganz spezielle Atmosphäre. Das erinnert ein wenig an einen schummrigen Grenzübergang. Fehlt nur noch ein Schild mit der Aufschrift „Die Mauer muss weg“. Das Schild „Radfahrer absteigen“ ignorieren übrigens relativ viele Radler, wie auch E-Roller-Nutzer. Man darf gespannt sein, wann sich der erste Kleinwagen durchzwängt. Ein „Trabbi“ wäre jedenfalls schmal genug.

Auf dem Dach

Imposant ist die nachts blau schimmernde RHEINPFALZ-Reklame auf dem Dach des rund 60 Meter hohen Mosch-Hochhauses. Für all jene, die über die Konrad-Adenauer-Brücke von Mannheim nach Ludwigshafen fahren, ist es ein gewohntes Bild. Wer mal wieder im Stau steht, richtet den Blick gerne nach oben. Die Frage Ortsunkundiger, ob in dem 275 Parteien zählenden Gebäude auch die Zeitung produziert wird, ist ein Klassiker. Wird sie natürlich nicht. Zuletzt waren aber tatsächlich ein Redakteur und ein Fotograf in einer Wohnung im 18. Stock unterwegs, um mit dem Paar, das dort lebt, über dessen Erfahrungen hinsichtlich der Hochstraßenbaustelle zu sprechen. Doch es sind nicht die Bagger und die Brückenreste tief unten, die einem zuerst ins Auge stechen. Es ist das großartige Panorama. Von der einen Terrasse sieht man den Pfälzer-, von der anderen den Odenwald: Die Stadt und die ganze Region liegen einem zu Füßen. Und man erkennt, was manche nicht glauben wollen: Ludwigshafen ist grüner, als man denkt. Trotz der zahlreichen Baustellen.

Im Vorgarten

Charmant kann man Unkraut so umschreiben: Pflanzen der spontanen Begleitvegetation in Grünland oder Gartenanlagen. Für die meisten ist es unerwünschter Wildwuchs, der weg muss. Wenn man das Zeug im Vorgarten nicht selbst jäten will, kann man auch eine Tafel hinstellen, wie wir sie in Friesenheim entdeckt haben – in der Hoffnung, dass Passanten den Hinweis beherzigen: „Unkraut an Selbstpflücker zu verschenken.“ Wer zugreift, wird sich denken: Unkraut ist doch nichts anders als eine ungeliebte Blume.