Triathlon: Lange Zeit mussten die Triathleten in der Hochphase der Corona-Krise auf das Schwimmen verzichten. Wir haben uns bei Athleten der Region umgehört, was sie in der Zeit ohne Schwimmtraining im Becken gemacht haben. Eine Geschichte über Pools im eigenen Garten, Hausarrest in Spanien und Sport mit den Töchtern.

Arnd Haubach, zusammen mit Sascha Völpel Abteilungsleiter der Triathleten des Ludwigshafener Schwimmvereins 07, erinnert sich noch gut an seine erste Schwimm-Trainingseinheit nach der Corona-bedingten Schließung der Bäder im März. Mitte Juni war das. Im Weiher auf dem Vereinsgelände. Es hat ihm großen Spaß gemacht und viel Freude bereitet, wieder ins Wasser zu hüpfen und schwimmen zu dürfen. Er hat aber auch gemerkt: Die Wasserlage ist nicht optimal, die Schwimmtechnik ist nicht optimal, die Atemtechnik ist nicht optimal. „Es fällt einem schwer, wieder in einen Flow reinzukommen“, sagt Haubach.

So ging es nicht nur ihm, sondern einigen der Triathleten des Ludwigshafener Schwimmvereins 07. Haubach etwa hat über Wochen nur Trockentraining mit dem Zugseil auf einer Bierbank liegend gemacht. „Das macht nur bedingt Spaß. Ich habe es regelmäßig durchgezogen. Ich weiß aber auch von anderen Athleten, das sie es vernachlässigt haben“, sagt Haubach. Er hat aber auch Vereinskollegen, die sich anderwertig Abhilfe geschafft haben. Indem sie sich einen kleinen Pool mit Gegenstromanlage zugelegt haben. Kostenpunkt, so Haubach, etwa 1500 bis 2000 Euro.

Radrennen im Internet

Der Wegfall des Schwimmtrainings sei „doof gewesen“. Im Vergleich zu vielen Mannschaftssportlern ging es den Triathleten jedoch noch vergleichsweise gut. Sie konnten zwei der drei Disziplinen, Radfahren und Laufen, recht problemlos absolvieren. Wenn auch aufgrund der Kontaktbeschränkung über viele Wochen nicht mehr in größeren Gruppen, sondern alleine oder auch mal zu zweit. Die LSV-Athleten haben alle mit Elan weitertrainiert, in der Hoffnung, in diesem Jahr noch den einen oder anderen Wettkampf absolvieren zu können. Auch wenn es mit Starts bei den großen Wettkämpfen, wie etwa der Challenge Roth, aufgrund der Corona-bedingten Absage nichts geworden ist. Der eine oder andere hat auch die Möglichkeit der virtuellen Radrennen im Internet genutzt. Da kann man sich auf diversen Plattformen von zu Hause aus auf der Rolle mit der Konkurrenz messen.

Familie motiviert

Ganz andere Wege ist Elke Willersinn von der TSG Maxdorf gegangen. Die Absagen ihrer geplanten Wettkämpfe haben ihr erstmal die Motivation geraubt – Sporteinheiten mit der Familie brachten die Motivation dann wieder zurück. „Es hat mir dann unglaublich gut getan, in der Familie zusammen Sport zu treiben. Wir haben uns immer gegenseitig motiviert. So fällt man erst gar nicht in ein Loch“, sagt sie. Mit Tanja, einer ihrer drei Töchter, radelte sie von deren Arbeitsort Freiburg bis in die Pfalz – 225 Kilometer. Mit Franziska, nahm sie an der virtuellen Variante des Wings for Life Run, einem weltweit zeitgleich stattfindender Wohltätigkeitslauf, teil. Franziskas Freund begleitete sie dabei mit dem Rad, Tanjas Freund Tanja, die in Freiburg gelaufen ist: „Die Jungs standen ständig im Austausch miteinander. Dadurch waren wir irgendwie eine Gemeinschaft, obwohl wir so weit voneinander entfernt waren. Das ist auch etwas, was ich aus der einsamen Corona-Zeit mitnehme.“ Diese kleinen sportlichen Höhepunkte habe sie nicht gesucht, sagt Elke Willersinn, „sie sind mir so vor die Füße gefallen.“

Nur auf der Hotelanlage

Zu Beginn der Corona-Krise war sie als Trainerin bei einem Triathloncamp auf Lanzarote. Und wurde mit der kompletten Gruppe unter Hausarrest gestellt. „Wir durften nicht mehr raus zum Trainieren. Das ist nicht einfach, wenn die Leute da sind, um zu trainieren“, erzählt sie. Zumindest auf dem Hotelgelände konnten sie sich dann doch bewegen. Ein bisschen laufen und Einheiten in der Sporthalle waren möglich. „Aber es war schon so, dass die Athleten irgendwann einfach nur noch nach Hause zu ihren Familien wollten.“ Nach zehn Tagen Hausarrest in der Hotelanlage war dies dann auch möglich.