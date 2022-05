Liebe Leserin, lieber Leser, haben Sie in letzter Zeit mal wieder ein Lamm gesehen? Nein, nicht auf dem Teller mit Kräuterkruste oder anders lecker zubereitet. Ein richtiges Lamm eben oder sogar mehrere. Oh, das ist schon länger her. Bei mir auch.

Eigentlich schade, denn früher gab es bei uns noch etliche Schafherden. Die Schäfer – Schäferinnen gab es in meiner Kindheit bei uns keine – habe ich bewundert. Wie sie mit den Tieren umgingen, wie sie ihre Hütehunde gut dirigierten und auf alles Acht hatten. Ja, die Hirten haben ihre Herden gut geleitet und versorgt. Und wenn’s mal wirklich brenzlig wurde, sorgten sie dafür, dass ihren Tieren nichts passierte.

Etliches an Kritik

Ob ich da jetzt etwas idealisiere? Vermutlich schon, denn meine Erinnerungen haben hier eher das Schöne und Positive bewahrt. Doch dem Bild vom „Guten Hirten“ begegne ich auch immer wieder bei Besuchen. Es war im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert ein sehr beliebtes Motiv und verschönert bis heute manches Wohnzimmer. Der gute Hirte sorgt für seine Herde und führt sie zu frischem Wasser, bewahrt sie im finsteren Tal, ist für sie da, trägt das verlorene Schaf zur Herde zurück. In unserer Bibel werden die Machthaber im Volk immer wieder mit Hirten verglichen. Da gibt es gute und schlechte Hirten. Die guten setzten sich für die ihnen Anvertrauten ein und die schlechten kümmern sich eben nicht.

Bei den Propheten bekommen die Mächtigen im Volk etliches an Kritik zu hören: „Ihr Hirten sorgt nicht richtig für das Volk, Ihr kümmert Euch nur um Euch!“ Ob das derzeit bei uns auch passiert? Nach meiner Ansicht läuft es in Deutschland zurzeit recht gut. Vielleicht sehen Sie das anders.

Frieden und Gerechtigkeit

Allerdings bin ich nicht so sicher, ob das für andere Gegenden unserer Welt auch so gilt, dass die Hirten sich gut kümmern. Da fallen mir Berichte von Machthabern ein, die für sich große Paläste bauen und die Bevölkerung ihres Landes in bitterer Armut leben lassen. Eigenwohl vor Allgemeinwohl.

Doch noch furchtbarer ist es, wenn sie gegen Nachbarstaaten Krieg führen oder Bürgerkriege im eigenen Land anfachen. Da scheint für mich das Wort des Propheten Jeremia gut zu passen: „Die Hirten sind zu Toren geworden … Darum kann ihnen nichts Rechtes gelingen, und ihre ganze Herde ist zerstreut. Jer 10,21“.

Ich wünsche mir für unsere Welt auf jeden Fall Politiker und Politikerinnen, die sich für Frieden und Gerechtigkeit und für die Bewahrung der Schöpfung einsetzen.

Der Autor

Thomas Kiefer, 63, ist Pfarrer an der protestantischen Pauluskirche in Friesenheim.