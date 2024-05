Im Pfälzerwaldhütten ist es üblich, sich einfach bei fremden Leuten an den Tisch zu setzen. Vorher freundlich fragen, ob am Tisch noch Platz ist, ist trotzdem nett. Vielleicht ist der Tisch ja gerade nur frei, weil die anderen in der Schlange stehen und Schorle holen.

Ein Tisch verbindet einzelne zu einer Gemeinschaft. Warum passiert es eigentlich nicht öfter, dass ich mich zu jemanden an den Tisch setze, den ich nicht kenne und wir dann ein Gespräch miteinander beginnen? Wer weiß, was für spannende und interessante Erfahrungen wir dabei machen könnten. Dafür bleibt aber im Alltag oft wenig Zeit und es wird dann doch die Brezel auf die Hand oder der Cappuccino to go.

Susanne Schramm Foto: Wiegelmann/gratis

In der Politik bedeutet es etwas Gutes, wenn Menschen sich „an einen Tisch setzen“, dann reden sie wieder miteinander, es wird verhandelt und über Lösungsmöglichkeiten nachgedacht. Es gibt ein neues Kartenspiel, das trägt den Namen „Wie wollen wir leben?“. Dabei sitzt man mit anderen zusammen und kommt miteinander ins Reden. Das Spiel bietet viel Gesprächsstoff zu Themen, die uns alle betreffen. Auf den Karten stehen Fragen wie: „Mal angenommen, Kinder dürften wählen …“ oder „Stimmt – stimmt nicht: Der Mensch ist ein Herdentier?“ oder „Diese rote Linie darf nicht überschritten werden …“ oder „Stimmt-stimmt nicht: Im Grunde glaubt man doch nur das, was man als Kind am Küchentisch gehört hat“. Wichtig bei dem Spiel: Es gibt keine falschen oder richtigen Antworten. Jede Meinung und jedes Argument zählen. Unterschiedliche Sichtweisen und Kontroversen sind gefragt. Aber mit Respekt.

Dieses Kartenspiel finde ich auch eine gute Idee, um sich auf die kommenden Wahlen vorzubereiten. Wie möchte ich eigentlich leben? Eine gute Frage zum Schluss: „Ich werde im nächsten Jahr Bürgermeister oder Bürgermeisterin in meiner Stadt. Diese drei Dinge werde ich umgehend anpacken …“.

Die Autorin

Susanne Schramm (57) ist Pfarrerin der Citykirche „Am Lutherplatz“.