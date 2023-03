Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Die Dinge vom Ende her denken“ – das kann man laut Manfred Casper nicht. Weder bei seinem waghalsigen Fluchtversuch aus der DDR, noch im Ukraine-Krieg. Von Kindheit über Zuchthaus bis hin zur Stasi-Observierung in der BRD gab der 71-Jährige rund 100 Schülern des Geschwister-Scholl-Gymnasiums am Dienstag Einblicke in seine bewegte Biografie.

„Wann war die Zukunft jemals gewiss?“, fragt Casper rhetorisch während seines gut 90-minütigen Vortrags die Schülerinnen und Schüler der zehnten und elften