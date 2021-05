Ein Grüner, der ganz bunt daherkommt, eine Zorro-Wolke über Oggersheim, ein gigantisches Saugrohr und ein abgeknicktes Verkehrsschild – darum geht’s heute in unserer Rubrik.

Bunter Vogel

Ob aus Robert Habeck mal eine schillernde Figur der Politik wird, muss sich zeigen. Als farbenfroher Vertreter der Zunft präsentierte er sich jedenfalls vor einer Woche bei seinem Besuch im BASF-Stammwerk. Um den Vordenker seiner Partei von der Unternehmensphilosophie zu überzeugen, hatte der Chemiekonzern dem Grünen mit dem blauen Jackett quasi den roten Teppich ausgerollt und ihm Schwarz auf Weiß Zahlen und Fakten aufgetischt. Weil wegen Corona immer noch Mundschutz angesagt ist, schnürte sich der 50-Jährige drinnen eine schwarze Maske um. Draußen musste er sicherheitshalber zusätzlich einen gelben Helm tragen und in eine Schutzweste in knalligem Orange schlüpfen. So kam Habeck als ziemlich bunter Vogel daher. Grün waren an diesem Nachmittag allenfalls seine Gedanken, wie man spätestens heraushörte, als er sich beim Interview über die Maut-Pläne von CSU-Minister Andreas Scheuer schwarzärgerte. Das grelle Outfit dürfte Habeck indes kaum gestört haben, entspricht es doch durchaus seinen umweltromantischen Vorstellungen. Schließlich sind Farben das Lächeln der Natur. Und das Leben ist nur so bunt, wie man es sich ausmalt. Beispielsweise als Vizekanzler in einer schwarz-grünen Koalition. Wobei es inzwischen Leute gibt, die durch die rosarote Brille blicken und tatsächlich behaupten: Grün ist das neue Schwarz.

Ein Röhrchen zum Löschen

Wie ein XXL-Trinkröhrchen mutet das Saugrohr an, das die Ladung eines Schiffes im Stromhafen am Rhein löscht. Aber anstatt eines leckeren Longdrinks gibt es hier nur Schüttgut zum Hochziehen. Zugegebenermaßen eine saubere Lösung für alle Beteiligten. Das Schiff hatte an der Kaimauer nahe der Rhein-Galerie festgemacht und beim Entladen ging nichts daneben.

Himmlisches Zeichen

Ein besonderes Schauspiel am Himmel über Oggersheim ist unserem Leser Rudolf Jellinek aufgefallen. Die Z-förmige Wolke erinnerte ihn an Zorro. Das ist spanisch für Fuchs und der Name für eine Roman- und Filmfigur. Die Figur Zorro wurde vor über 100 Jahren in den USA erfunden. Der „Rächer der Armen“ tauchte erstmals 1919 in einer Romanreihe auf. Ein Jahr später kam der erste Zorro-Film ins Kino. Der Landedelmann Don Diego de la Vega, der im Geheimen mit schwarzem Umhang, Degen und Maske gegen Ungerechtigkeit kämpft, hat einen Siegeszug um die ganze Welt angetreten. Es gibt mittlerweile sogar ein Zorro-Musical und Computerspiele. Der „Rächer“ hinterlässt stets sein Zeichen, ein großes Z, an der Stätte seines Wirkens. Was Zorro in Oggersheim auf den Plan gerufen hat, wissen wir nicht. Aber sein riesiges Zeichen am Himmel ist in jedem Fall beeindruckend.

Abgeknicktes Zeichen

Vielleicht wäre auch das abgeknickte Spielstraßenschild auf der Parkinsel in Süd ein Fall für Zorro. An der Ecke Lenbachstraße/Hafenstraße hängt das Verkehrszeichen jedenfalls ziemlich durch. Offensichtlich hat es jemand beim Abbiegen beschädigt und abgeknickt. Da die Uferbebauung des Luitpoldhafens derzeit in vollem Gang ist, fahren dort täglich etliche Laster zu den Baustellen. Womöglich hat dabei ein Brummifahrer die Kurve zu eng genommen und das Schild erwischt. Das Schild sollte nun möglichst bald ersetzt werden, damit nicht noch etwas Schlimmeres passiert. Denn in dem Neubaugebiet leben viele junge Familien und Kinder, die sich über die Spielstraße freuen und sie nutzen. Und wer weiß: Vielleicht kommt der Unfallverursacher ja aus dem Stadtteil Oggersheim und die Zorro-Wolke sollte darauf hinweisen. Wäre womöglich ein Ermittlungsansatz.