Es kostet, jemand zu sein, Zeit und Geld. Ich war neulich auf der Verwaltung. Ich brauche einen neuen Personalausweis. Erst musste ich warten, bis ich an der Reihe war. Das war die erste Zeit. Bis der neue Ausweis da ist, dauert es Wochen, und dann muss ich wieder hin und ihn abholen. Das kostet dann die nächste Zeit. Und es kostet Geld.

Zuerst musste ich ein Passbild machen lassen. Ich wollte das nicht in einer Foto-Box machen, weil ich die lokalen Geschäfte unterstützen möchte. Außerdem kann man mit den Menschen reden, und die wissen, wie die Bilder sein müssen. Leicht lächeln, hat die Fotografin gesagt. Das habe ich getan. Da habe ich das erste Geld bezahlt. Dann habe ich nicht mehr gelächelt. Das war wirklich teuer.

Dann musste ich auf der Verwaltung wieder Geld zahlen. Das Beantragen des Ausweises kostet. Das verstehe ich nicht ganz. Der Staat will, dass ich einen Ausweis habe. Aber er will nicht dafür zahlen. Normal ist doch: Wer bestellt, bezahlt auch. Aber hier bestellt der Staat und ich muss zahlen. Obwohl ich auch gut ohne Ausweis leben könnte. Seltsame Sache. Es gibt Dinge, die ich einfach nicht verstehe. Aber gut.

„Hier bist du jemand“

Jedenfalls habe ich dann hinterher gedacht: Du brauchst Geld, um dich auszuweisen. Wenn du in den Augen des Staats jemand sein willst, dann musst du zahlen.

Bei Gott ist das anders – Gott sei Dank. Hier bist du jemand. Einfach so. Weil du einfach du bist. Hier musst du kein Geld zahlen, um du selbst zu sein. Gott will sogar, dass du einfach so bist wie du bist. Dass du dich nicht verstellst und oder jemand anders sein willst. Es ist so einfach. Zumindest bei Gott. Bei der Verwaltung ist das anders. Aber das weiß in Ludwigshafen wahrscheinlich jeder. Verwaltung kostet – Zeit und Geld. Bei Gott bekommst du alles – sofort und geschenkt.

Paul Metzger, 49, ist Dekan des Protestantischen Kirchenbezirks und Pfarrer in der Pfingstweide.