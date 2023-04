Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Viele Kinder aus Friesenheim haben den Eulen beim ersten Heimsieg in der Eberthalle geholfen. Auch Baufirmen haben eine Schwäche für Weihnachten. Auf der Schneckennudelbrücke ergeben sich im Dunkeln merkwürdige Ausblicke. Drei Bilder erzählen drei Geschichten aus Ludwigshafen.

Volle Ränge

Das Kinderhaus am Ebertpark ist so nah an der Eberthalle – und doch ist es so weit weg. In der Eberthalle spielen die Bundesliga-Handballer der Eulen Ludwigshafen.