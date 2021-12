Trennendes: Liebestöter LU

„Auch wenn die Weihnachtszeit besinnlich ist, sorgt sie in vielen Haushalten für Streitpotenzial.“ So beginnt eine Nachricht eines Informationsportals, die diese Woche in unserem Redaktionsmail aufgetaucht ist. Es hat die deutsche Scheidungshochburg gekürt und ermittelt, wo sich Ehepaare besonders oft trennen. Für die Analyse wurden 133 Städte auf ihre Eheschließungen und Ehescheidungen im Kalenderjahr 2020 hin untersucht – basierend auf Daten der Statistikämter der Länder und des Bundes. Demnach liegt Ludwigshafen nach Emden (0,78 Ehescheidungen pro Eheschließung) gemeinsam mit Krefeld und einer Quote von 0,71 ganz oben im bundesweiten Vergleich. Wer sich traut, sollte sich also zweimal überlegen, ob er Ludwigshafen zu seinem Lebensmittelpunkt macht. Und sich vielleicht weiter gen Süden der Republik orientieren. Denn besonders viele Ehen halten der Studie zufolge in Ulm, Coburg und – gleich um die Ecke – in Speyer mit einer Scheidungsquote von jeweils 0,19. Heidelberg ist ebenfalls ein gutes Pflaster (0,21). Der Bundesschnitt liegt bei 0,39, ein Anstieg von 17 Prozent gegenüber dem Jahr zuvor. Die Pandemie habe vielen verheirateten Paaren einiges abverlangt: 373.000 Ehen wurden dem Portal zufolge 2020 aufgelöst – im Schnitt vier von zehn Eheschließungen. Kleiner Tipp an frisch Verliebte, die Ludwigshafen trotz allem treu bleiben wollen: Der Hauptgrund für Scheidungen ist und bleibt die Hochzeit.

Verbindendes: Sportliche Liaison

Eine ungewöhnliche Ehe eingegangen, die hoffentlich lange hält, sind diese Woche die Eulen-Handballer und die Polizeiinspektion II in Oppau. Das Bündeln der Kräfte von Behörde und Verein ist in dieser Form bundesweit einmalig. Die Sportler als Sympathieträger der Stadt sollen helfen, Berührungsängste der Bürger gegenüber Ordnungshütern abzubauen. Fans als Multiplikatoren sollen zudem den Gemeinschaftssinn in ganz Ludwigshafen stärken Schöne Idee. Kann nicht schaden. Und als kleine Gegenleistung könnten die Beamten ab und zu demonstrativ warnend ihre Handschellen in der Eberthalle auspacken, wenn die Schiedsrichter mal wieder ungeniert den Gegner bevorzugen.

Unausweichliches: Digitale Kopie

Die Pandemie und kein Ende: Was hätten wir uns alle über einen schwungvollen Neujahrsempfang im Pfalzbau gefreut. Musik hören, im Foyer über dies und jenes lästern, über den Ausblick der Oberbürgermeisterin oder ihre Halbzeit-Bilanz plaudern und gemeinsam auf die nächsten zwölf Monate anstoßen. Hätte gut getan. Coronabedingt wird das Ganze – der Vernunft geschuldet – leider wieder „nur“ digital serviert. Besser als gar nichts, doch natürlich kein Ersatz für das Original. Vielleicht klappt’s ja im Januar 2023. Wird aber nur funktionieren, wenn sich noch mehr Leute impfen lassen. An alle, die’s noch nicht getan haben: Gebt euch (endlich) einen Ruck.