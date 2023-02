Haushalt I: Auf Kosten anderer

Mit Blick auf die Debatte um die Einsparungen im Ludwigshafener Haushalt haben sich die Ereignisse zuletzt überschlagen. Am Montag und Dienstag die zähen Beratungen und Erläuterungen im Hauptausschuss. Zu Beginn ein Statement der Oberbürgermeisterin, in dem sie erklärte, warum sie ihre eigene Sparliste wieder zurückzog. Und warum sie sich für ihre drastische Wortwahl in ihrer Brandrede bei der Stadtratssitzung Ende Januar öffentlich bei allen entschuldigte, denen sie auf die Füße getreten sei. Am Ende folgte ein versöhnlicher Appell von Jutta Steinruck: „Lassen Sie uns den besten Weg für Ludwigshafen finden.“ Wie dieser aussehen könnte, skizzierte SPD-Parteikollege und Kämmerer Andreas Schwarz. Binnen zehn Jahren soll die hoch verschuldete Stadt in Etappen einen ausgeglichenen Haushalt schaffen, jedes Jahr zehn Prozent des Defizits abbauen, rund drei Millionen Euro – falls es jetzt tatsächlich gelingt, den Fehlbetrag von knapp 100 auf unter 30 Millionen Euro zu reduzieren. Ohne Hilfe von Bund und Land funktioniere dies so oder so nicht, betonte Schwarz. Nun sind die Fraktionen am Zug, bis Mitte März ihre Sparvorschläge zu formulieren. Hinter den Kulissen sollen sich einige von ihnen schon kurzgeschlossen haben, um eventuell gemeinsame Positionen zu erarbeiten. Da fragt man sich unweigerlich: Warum nicht gleich so? Geht es doch unterm Strich um die Zukunft der Stadt und nicht darum, wer sich für die Kommunalwahl im nächsten Jahr – auf Kosten anderer – am meisten profiliert.

Haushalt II: Kein OB-Wechsel

Für Bernhard Wadle-Rohe (Linke) wäre bei den Sparberatungen beinahe ein Traum wahr geworden: Er hätte diese Woche im Pfalzbau auf dem OB-Stuhl Platz nehmen können. Jutta Steinruck höchstpersönlich hatte ihm diesen prominenten Platz auf dem Podium angeboten. Grund: Wadle-Rohe hatte sich beschwert, dass die OB seine Wortmeldung im Saal ignoriert habe. Steinruck verwies darauf, dass sie auf der Bühne des Konzertsaals von Lampen geblendet werde und daher den hinteren Bereich des Raumes kaum einsehen könne. Um ihre Sichtweise dem Linken zu veranschaulichen, bot sie Wadle-Rohe an, einmal die Plätze zu tauschen. Doch der ansonsten um Profilierung bedachte Politiker ging nicht auf das Angebot ein. Merkwürdig: Denn Wadle-Rohe ist schon zweimal als unabhängiger Kandidat bei einer OB-Wahl in Ludwigshafen angetreten. Er hätte gerne 2017 auch ein drittes Mal kandidiert, hatte aber nicht mehr mitmachen dürfen, weil er zum Zeitpunkt der Wahl schon 65 Jahre alt war. Wadle-Rohe war damals ziemlich erbost über die Altersbeschränkung. Die Gelegenheit, es endlich im vierten Anlauf auf den OB-Sessel zu schaffen – wenn auch nur für kurze Zeit – ließ der ehemalige Sponti-Künstler kommentarlos verstreichen.

Haushalt III: Klare Empfehlung

Der Stadtrat hat sich bei den Etatberatungen ansonsten in Bestform gezeigt. Mit klugen Nachfragen und in sachlicher Atmosphäre wurde zwei Tage lang die Sparvorschlagsliste der Verwaltung durchgeackert. Die Politik lieferte damit auch eine klare Empfehlung an die Stadtspitze, die Fraktionen beim Sparen dauerhaft miteinzubeziehen. Ego-Trips braucht keiner mehr.

Krankenfahrten: Auf Patientenkosten

Im Befund sind sich Leitstelle und Privatunternehmen einig: So kann es nicht weitergehen mit der Vergabe von Krankenfahrten. Wer die bestellen will, ruft in aller Regel unter der 19222 an. Die Leitung in die Leitstelle sollte allerdings frei bleiben für echte Notfälle und nicht für die Bestellung eines Krankentaxis. Die wenigsten Patienten wissen, dass sie alternativ einen zugelassenen privaten Fahrdienst anrufen können oder haben dessen Kontaktdaten. Stattdessen müssen Disponenten in der Leitstelle auch noch überwachen, ob die eingestellte Order für eine Krankenfahrt abgerufen worden ist oder ob sie an die bereits gut ausgelasteten Rettungsdienste zurückfällt. Qualitätsmanagement im Jahr 2023 sieht anders aus. Die Leitstelle gibt dankbar Arbeit ab, private Fahrdienstleister sind bereit, diese zu übernehmen. Frage ans Mainzer Innenministerium: Wo liegt das Problem?