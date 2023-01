Die Sparliste der Ludwigshafener Stadtspitze liegt seit einigen Tagen auf dem Tisch. Der Stadtrat „darf“ sie am Montag lediglich zur Kenntnis nehmen. Dennoch dürfte in der Sitzung im Konzertsaal des Pfalzbaus ab 15 Uhr ordentlich Musik drin sein. Warum das so ist, lesen Sie hier.

Gymnastik, Fußball, Kampfsport oder Krafttraining – auf der Anlage am Unteren Luisenpark in Mannheim sind viele Sportarten zu Hause. Der Bürgermeister hat am Sonntag einige Neuigkeiten verkündet. Alle Informationen über den beliebten Sportplatz in der Oststadt bekommen Sie hier.

So viele Gläubige wie nie haben 2022 in Frankenthal ihren Austritt aus der Kirche erklärt – bei den Katholiken ebenso wie bei den Protestanten. In den Pfarrhäusern und Gemeinden herrscht eine Stimmung zwischen Schock und Selbstkritik. Warum man auf absehbare Zeit höchstens noch hofft, die jetzigen Mitgliederzahlen zu halten, lesen Sie hier.

Der Schaden durch Telefon- und Onlinebetrug nimmt zu. Vor allem Senioren sind betroffen. Unter anderem Stadt und Polizei haben daher in Speyer sensibilisiert. Die zehn wichtigsten Sicherheitstipps einer Hauptkommissarin gibt es hier.

Eigentlich wollte Maxdorf 2023 Vorreiter sein und einen Fasnachtsumzug veranstalten. Doch der ist jetzt abgesagt worden. Und auch sonst warten auf Ortsbürgermeister Werner Baumann (CDU) nicht nur spaßige Aufgaben. Alle Hintergründe: hier.