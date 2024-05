Sprachrunde für Erwachsene, Spielenachmittag, gemeinsames Müllsammeln, eine Tauschbox und noch vieles mehr. In den ersten 100 Tagen in ihrem neuen Amt als Quartiersmanagerin im Dichterviertel in Süd hat Doris Besel bereits viel auf die Beine gestellt.

In ihrem hellen, großzügigen Büro in der Georg-Herwegh-Straße weisen bunte Plakate auf das Bund-Länder-Förderprogramm „Sozialer Zusammenhalt“ hin, bei dem