Was gibt es zu einem ausgeglichen Haushalt schon zu sagen. Zu einem Kreis, der finanziell gut da steht? Zu kritisieren und kommentieren gibt es immer etwas! Und dann war da ja auch noch der Hackerangriff. Sechs Arten, eine Haushaltsrede zu halten. Mehr erfahren Sie hier.

Der Bau der Ersatzbrücke für die 2020 abgerissene Pilzhochstraße soll schon in wenigen Monaten beginnen. Das Projekt hat der Stadtrat am Montag auf den Weg gebracht. Wie die 500-Meter-Lücke geschlossen werden soll, was das kostet, wer es bezahlt und wie es jetzt weitergeht – das erfahren Sie hier.

Hohe Migrationsrate, geringes Einkommen der Eltern, Brennpunktschule: Diese Triangel wird bei Schulen in sozial benachteiligten Lagen häufig gebildet. An der Vogelstangschule im Mannheimer Norden aber zeichnet sich ein ganz anderes Bild. Die Einrichtung ist deshalb Vorbild fürs ganze Land. Mehr dazu hier.

Der Frankenthaler Karnevalverein Chorania besteht seit 1962. Groß feiern wollen die Narren ihren runden Geburtstag aber nicht, weil 60 keine fasnachtstaugliche Schnapszahl ist. Was sie sich für die aktuelle Kampagne vorgenommen haben und wie sich der Verein und der Karneval an sich in den vergangenen Jahrzehnten verändert haben, lesen Sie hier.

Die Inflation setzt dem Weihnachtsgeschäft bisher nicht zu, sagen Speyerer Geschäftsinhaber. Auffälligkeiten gibt es bei der Suche nach Geschenken aber durchaus. Mehr dazu hier.