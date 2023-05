Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wohin würdest du gehen, wenn du fliehen müsstest? Diese Frage wird den Zuschauern in „Sanary – Exil im Paradies“ gestellt. Das Fischerdorf an der Côte d’Azur war von 1933 bis 1940 Aufenthaltsort geflüchteter deutschsprachiger Schriftsteller wie Thomas Mann, Lion Feuchtwanger und Franz Werfel. Eine Stück, in dem einfach alles stimmt.

Welch eine Entdeckung: Die coronabedingten Einschränkungen, die man als theaterfeindlich bezeichnen muss, haben hier zu einer Rückbesinnung auf den Schauspieler als