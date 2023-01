Nach einem tragischen Unfall wollte der Besitzer sein Haustier schon einschläfern lassen, weil er sich eine Operation nicht leisten konnte. Dann gab es aber eine Wende. Mittlerweile ist die Katze wieder auf den Beinen. Die Hintergründe zu dem Ludwigshafener Fall gibt es hier.

Auch wenn die Gesellschaft zunehmend für das Thema sexualisierte Gewalt gegen Frauen sensibilisiert wird: Dem Frauennotruf Speyer geht die Arbeit nicht aus. Die Beratungsstelle will für Betroffene künftig sichtbarer werden. Wie das gelingen soll, erfahren Sie hier.

Gut zwei Stunden muss sich Künstlerin Nicoleta Steffan beim Defilee im Schloss Bellevue gedulden, dann ist die Frankenthalerin an der Reihe. Vor ihr stehen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Gattin Elke Büdenbender. Mit der Einladung zum Neujahrsempfang des Staatsoberhaupts nach Berlin wird Steffan für ihr Engagement für Künstler während des Corona-Lockdowns in Frankenthal und Ludwigshafen geehrt. Warum sich Steffan in der Hauptstadt wie ein Staatsgast fühlt, lesen Sie hier.

Menschen auf Jobsuche sind derzeit in einer komfortablen Situation. Auf einer Berufsmesse in Mannheim präsentieren sich nicht wenige Branchen, die händeringend nach Personal suchen. Einen ausführlichen Bericht zur „Jobs for Future“ gibt es hier.

Einen Monat ist es schon her, dass in einer wichtigen Verkehrsader in Harthausen (Rhein-Pfalz-Kreis) ein Wasserrohr brach und die Straße voll gesperrt werden musste. Wie lange die ungeliebte Umleitungsstrecke voraussichtlich noch bestehen bleibt, erfahren Sie hier.