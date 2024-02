Themen, die in dieser Woche für Schlagzeilen gesorgt haben – und wie sie die Redaktion einordnet.

Radeln zur Melm: Pannenhilfe

Schmuck verspricht sie zu werden, die Stadtteilverbindungsstraße zwischen Oggersheim und der Melm, die kurz vor der Fertigstellung steht. Der Ausbau der einstigen Behelfszufahrt ins Neubaugebiet in der Notwende hat jahrzehntelang auf sich warten lassen und war immer wieder mit Hindernissen gepflastert. Bis hinein auf die Zielgerade: Denn Umweltdezernent Alexander Thewalt, der sich seinem Amtsverständnis entsprechend wieder einmal umweltbewusst verhalten wollte, kam leicht verspätet zur Vorstellung der beachtlichen Fortschritte auf der 750 Meter langen Baustelle. Mit einer Panne am Dienstfahrrad war er auf dem Weg vom Büro in der Innenstadt zum Großparthweiher liegen geblieben. Glück im Unglück: Sie ereilte ihn auf Höhe des Gemeinschafts-Müllheizkraftwerks am Rande des Hemshofs, dessen Aufsichtsratsvorsitzender Thewalt ist. Das nicht minder umweltbewusste GML-Management half dem Co-Chef spontan mit einem Ersatzrad aus. Dank Elektroantriebs schaffte er den Ortstermin fast noch pünktlich und kaum verschwitzt. Seinem voriges Jahr vom „Spiegel“ verliehenen, spöttischen Titel „Herr mit Fahrrad“ machte der Beigeordnete jedenfalls allen Ernstes alle Ehre.

Unrat in der Melm: Sammelhilfe

Apropos GML: Deren langjähriger Geschäftsführer Thomas Grommes hat sich Anfang des Monats in den Ruhestand verabschiedet. In Bremen kommt er gerade dazu, sein Pressearchiv zu durchforsten. Dabei ist er auf diverse Beiträge gestoßen, die diese Kolumne im Lauf der Jahre seinem Haus gewidmet haben: das gefüllte Löschwasserbecken im früheren Hallenbad Nord etwa oder die Brutplätze, die Falken im wohltemperierten Bunker belegt haben. „Ob alles immer genau so war, wie es dort steht, kann wahlweise bei mir oder der RHEINPFALZ erfragt werden“, schreibt er in seiner Begleitmail, Ja, was denn sonst, Herr Grommes? Das sind schließlich allesamt seriös-satirische Wochenrückblicke. Mit der Melm verbindet den Ex-GML-Chef übrigens Einiges: Sein Herzensprojekt „Clean River“ hat ihn auch in den Weihern dort nach dreist entsorgtem Müll fischen lassen. Zusammen mit Alexander Thewalt, wie der sich auf der benachbarten Straßenbaustelle gern erinnerte.

Radeln in der Melm: Gehhilfe

Die Straßenverkehrsordnung (StVO) nimmt es schon genau: Es gibt Gehwege (mit Schild 239), es gibt Radwege (237), es gibt gemeinsame Geh- und Radwege (240) und es gibt mittig getrennte Geh- und Radwege (241). Neben der jahrelangen Holperstrecke zur Melm verlief ein Gehweg, den Radfahrer zur eigenen Sicherheit vor dem Chaos auf der Behelfsstraße mitgenutzt haben. Neben der nun ausgebauten Prachtstraße verläuft weiterhin ein ordentlich bemessener Gehweg. Den die Stadtplaner als kombinierten Geh- und Radweg verstanden wissen wollen. Weswegen er mit offizieller Zusatzbeschilderung für Radfahrer freigegeben wird. Die sind aber nicht gleichberechtigt, sondern müssen Rücksicht nehmen auf die schwächeren Fußgänger, dürfen diese etwa nicht mit rabiatem Klingeln belästigen. Wem es zu langsam vorangeht, kann gerne die breite Fahrbahn nutzen, auf der sie wiederum das schwächste Glied bilden. Jedenfalls haben die umsichtigen Radfahrer aus der Melm, die uns prompt geschrieben haben, recht: Der Weg bleibt ein Gehweg, ob die Idealisten in der Verwaltung ihn nun kombinieren wollen oder nicht. Darüber müssen sich tolerierte Radfahrer im Klaren sein – und sich einordnen ins Gefüge der StVO.

Kaffee beim Bäcker: Überlebenshilfe

Nicht unterordnen wollten sich gastronomische Kleinbetriebe wie die Bäckerei Brendel der zuletzt von der Stadtverwaltung streng ausgelegten Gaststättenverordnung des Landes. Seit in dem Laden im Hemshof der überschaubare Sitzbereich abgesperrt wurde, weil dort keine Kundentoilette vorhanden ist, schlugen die Wellen hoch. Nicht nur bei den Brendels, die wie andere ihre Existenz gefährdet sehen, sondern auch in der Politik. Zudem hagelte es Leserbriefe. Die meisten verurteilten das Vorgehen der Stadt: als inakzeptabel oder realitätsfern. Andere hörten den Amtsschimmel wiehern. Die laute Kritik galoppierte bis ins Ordnungsdezernat. Vor wenigen Tagen kündigte dessen Leiter Andreas Schwarz an, beim zuständigen Ministerium auf eine Neuregelung der Gaststättenverordnung zu drängen. Am Donnerstag präsentierte er einen Teilerfolg: Unter bestimmten Voraussetzungen dürfen Kleinbetriebe künftig von den Vorgaben abweichen. Das bedeutet: Ein Gäste-WC wird in diesen Ausnahmefällen nicht mehr zwingend gefordert, sondern lediglich empfohlen. Was viele heutzutage kaum noch für möglich halten, ist tatsächlich eingetreten: Die Vernunft hat gesiegt.