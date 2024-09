Die etablierte Konzertreihe Tuezzday der IG Jazz Rhein-Neckar geht weiter, wechselt aber den Veranstaltungsort: Künftig sollen die Auftritte im Rampenlicht, dem Casino des Mannheimer Capitols stattfinden.

Zuletzt liefen die Konzerte wieder in der Klapsmühl' am Rathaus, wo Musiker und Veranstalter sich zwar wohl fühlten, aber der Publikumszuspruch nicht so groß war wie erhofft. „Der Veranstaltungsort