Es geht schrittweise voran auf den Ludwigshafener Großbaustellen. Autofahrer müssen sich aber auf weitere Einschränkungen einstellen. Derweil gibt es auch gute Nachrichten.

„Von der Hochstraße zur Helmut-Kohl-Allee“: Unter diesem Titel firmiert ein Milliardenprojekt, das Ludwigshafen noch weit bis in die 2030er-Jahre hinein in Atem halten und die Verkehrssituation enorm strapazieren wird. Die Angelegenheit mit parallel gleich mehreren Großbaustellen in der Innenstadt ist komplex, ziemlich unübersichtlich und fordert den Menschen einiges ab. Chefingenieur Eberhard Küssner von der federführenden Bauprojektgesellschaft (BPG) spricht nicht umsonst seit Monaten von einer „Operation am offenen Herzen“. Die Stadtverwaltung gibt sich daher alle erdenkliche Mühe, Transparenz zu schaffen – so gut das eben geht.

Wie beim inzwischen dritten Medienbriefing am Mittwoch. Dabei hatten die Verantwortlichen einige gute Nachrichten im Köcher, die zumindest kurzfristig für Entlastung sorgen sollen. Sie wiesen aber auch darauf hin, dass sich insbesondere Autofahrer speziell ab Juni auf weitere Einschränkungen gefasst machen müssen. Mit Blick darauf appellierte Björn Berlenbach, Technischer Geschäftsführer der BPG, an alle Verkehrsteilnehmer: „Folgen Sie unserer Beschilderung und halten Sie sich an unsere Empfehlungen.“

Kleine Risse im Kanal

Die erste gute Nachricht, die eigentlich nichts mit den Großbaustellen zu tun hat, aber wichtig für den innerstädtischen Verkehr ist, überbrachte ein anderer: Arun Parti, Abteilungsleiter im Tiefbausektor. Der Hemshoftunnel, seit 7. April für Untersuchungen und Arbeiten halbseitig gesperrt, muss für die Sanierung eines beschädigten, etwa 80 Zentimeter unterhalb der Fahrbahn verlaufenden Entwässerungskanals nicht – wie befürchtet – vollständig in Richtung Hemshof/ Friesenheim/ Oppau gesperrt werden. Das Thema sei vom Tisch, informierte Parti.

Blick unterhalb der Hochstraße Nord auf die Rathausbaustelle. Über das Gelände wird eine Rettungstrasse errichtet, die Rheinuferstraße und Haveringallee verbindet: für Polizei, Rettungskräfte, Busse und Radfahrer. Foto: Steffen Gierescher Mit diesem Bild begann das Medienbriefing. Foto: Steffen Gierescher Plakate am Zaun um die Rathausbaustelle. Foto: Steffen Gierescher Baustelle unter der Adenauer-Brücke. Foto: Steffen Gierescher Björn Berlenbach beim Medienbriefing. Foto: Steffen Gierescher Chefingenieur Eberhard Küssner beim Hochstraßenforum in der Rhein-Galerie. Foto: ier Foto 1 von 6

Die Schäden am Kanal sind nämlich geringfügiger als angenommen. Es seien lediglich kleinere Risse und abgebrochene Gesteinsbrocken entdeckt worden. Da der betroffene Kanalabschnitt einbetoniert und von außen schwer zugänglich sei, werde die Reparatur nun von innen ohne Vollsperrung geplant. Bis 22. Mai sei die Pumpensanierung erledigt, danach werde die halbseitige Sperrung wieder aufgehoben. „Wir sind auf einem guten Weg“, sagte Parti. Es seien nur noch einige wenige Tagessperrungen notwendig.

Wermutstropfen folgt

Die zweite gute Nachricht lieferte Björn Berlenbach: Am 15. Mai wird am späten Nachmittag planmäßig die Auffahrt zur Konrad-Adenauer-Brücke von der Yorckstraße in Fahrtrichtung Mannheim wieder für den Verkehr geöffnet. Die Sperrung war notwendig, da der Einmündungsbereich für den Bau der sogenannten Bleichstraßenkurve für ein neues Stadtbahn-Angebot und die neue Pendlerradroute angepasst wird. Während der Sperrung wurden innerhalb von zwei Wochen der untere Straßenbereich umgebaut und neue Gleise verlegt. Zudem wurde im Auffahrtsbereich der Pflasterstreifen ausgebessert, der Asphaltkeil abgebaut und die Stützwand stabilisiert. Ferner wurden neue Leuchtmittel in die Straßenlaternen eingesetzt. Die erste Bauphase vor Ort ist also beendet.

Durchfahrt zum Berliner Platz gesperrt

Der Wermutstropfen folgte mit Verweis auf die zweite Bauphase für die Bleichstraßenkurve: Anfang Juni wird dafür die Durchfahrt von Mundenheimer- und Yorckstraße zum Berliner Platz für etwa zwei Monate für den Verkehr gesperrt. Für Fußgänger und Radfahrer bleibt sie offen.

Mutmachende Nachricht Nummer drei betrifft den Würfelbunker, der für die künftige Kohl-Allee weichen muss und bis Jahresende abgerissen sein soll. Nach Ostern hatten die Innenarbeiten begonnen. Außerhalb sind künftig mehrere Bagger am Werk, für einen von ihnen wird eine Aufstandsfläche auf dem Dach hergestellt.

Die Abrissmethode steht unterdessen fest. Laut Berlenbach wird der Beton schrittweise mit einer Fräse in Streifen geschnitten, gelockerte Teile werden mit Abbruchscheren heruntergeholt und das Material für den Abtransport zerkleinert. Die meterdicken Mauern werden mit diesem Verfahren Stück für Stück abgetragen. Bevor der konkrete Abbruch beginnen kann, muss nördlich des Bunkers eine Art Podest aus Erde aufgeschüttet werden, auf dem dann der eigentliche Abrissbagger Position beziehen kann.

Kanonen und Strahler

Um die Staubbelastung für Anwohner zu minimieren, kommen großflächig Nebelkanonen und Wasserstrahler zum Einsatz. Die Lärmbelästigung für Anwohner in der Dessauer Straße soll Berlenbach zufolge so gering wie möglich gehalten werden. Gearbeitet werde tagsüber spätestens bis 20 Uhr. Der Kostenrahmen von mehr als einer Million Euro werde eingehalten, versicherte er. Auch der Zeitplan stehe.

Spange wird zweispurig

Parallel dazu sind nach Angaben des BPG-Geschäftsführers die Arbeiten an der sogenannten Spange gestartet. Ab August soll über sie der Verkehr Richtung Norden (Oppau/BASF) und Westen (A650/Bad Dürkheim) geführt werden. Seit 11. Mai ist dafür die Auffahrt von Oppau/BASF auf die Hochstraße Nord (B44) in Richtung A650 gesperrt – voraussichtlich bis Ende Juni. In dieser Zeit werde die Fahrbahn verbreitert, damit später zwei Spuren mit Gegenverkehr möglich sind. Damit das Einkaufszentrum Rhein-Galerie während der Sperrung des Nordbrückenkopfs der Kurt-Schumacher-Brücke – ab August für vier Jahre – gut erreichbar bleibt, wird im Juni die Verkehrsführung auf der Rheinuferstraße umgebaut und vorübergehend in beiden Richtungen auf eine Spur verengt.

Provisorische Rettungstrasse

Ebenfalls im Juni beginne der Bau einer provisorischen Rettungstrasse zwischen der nördlichen Rhein-Galerie und der Haveringallee: für Rettungsdienste, die Polizei, Busse im Nah- sowie den Radverkehr. Die Trasse verläuft über die Rathausbaustelle. Dafür wird die Haveringallee zwischen Jaegerstraße und Europaplatz temporär zur Einbahnstraße in nördlicher Richtung. Der Busverkehr sei davon nicht beeinträchtigt. Am östlichen Ende der Trasse werde die Rheinuferstraße im Einfädelungsbereich der Abfahrt von der Hochstraße Nord in Richtung Rhein-Galerie vorübergehend einspurig.

Blick ins Internet lohnt sich

Konkrete Termine wollen Stadtverwaltung und BPG fortlaufend über die Presse, das Internet, Social Media und Newsticker bekanntgeben. Um sich einen Überblick zu verschaffen, rät Berlenbach dazu, sich etwas Zeit zu nehmen und im Netz einen Blick auf ludwigshafen-diskutiert-karten.de zu werfen. Die Webseite biete monatlich aktualisierte Karten zur Verkehrsführung während des Neubaus des Nordbrückenkopfs.

Die interaktiven Darstellungen zeigten Baustellen, Sperrungen und Umleitungen, inklusive Details zu den einzelnen Projekten – die eins gemeinsam haben: Sie sind komplex, ziemlich unübersichtlich und fordern den Menschen einiges ab.

Hier geht’s zum Baustellen-Blog der RHEINPFALZ.