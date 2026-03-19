Nach Jahren der Planung startet der Bau: Das Forum Deutsche Sprache soll Dialekte, Rap und Wissenschaft in Mannheim unter ein Dach bringen. Was Besucher künftig erwartet.

Die Erdarbeiten sind abgeschlossen, der Grundstein ist gelegt: Mit dem symbolischen Spatenstich wird beim Forum Deutsche Sprache (FDS) südlich des Alten Messplatzes die heiße Bauphase eingeläutet und dabei auch eine Zeitkapsel versenkt. Bis 2028 soll die neue Sprachstätte am Neckar zum Mitmachmuseum, Science-Center und Begegnungsort werden, um wissenschaftlich, spielerisch und experimentell Sprache zu erforschen und (neu) zu entdecken.

Noch steht da nur eine Containerburg neben der Freizeitstätte Alter. Fundamente ragen aus dem sandigen Grund, wo in zwei Jahren der Nährboden für eine lebendige Sprachforschung bereitet werden soll. Mit interaktiven und multimedialen Ausstellungen über Sprachwelten, einer Werkstatt zum Mitforschen, an der sich Besucher beteiligen können: über Dialektaufnahmen, sprachbiografische Interviews, Studien zu Spracheinstellungen oder durch die Teilnahme an sprachwissenschaftlichen Experimenten.

Dachterrasse mit Blick auf Neckar

Seit 2014 gibt es in Mannheim die Pläne für ein Haus der Deutschen Sprache. Das Leibniz-Institut für Deutsche Sprache ( IDS) fand 2018 mit der Klaus-Tschira-Stiftung einen hundertprozentigen Förderer. Doch das im zweistelligen Millionenbereich liegende Projekt war lange Zeit in der Schwebe. Der Krieg in der Ukraine führte zu steigenden Baukosten. „Es gab auch den Moment, an dem ich dachte, es scheitert“, sagt Oberbürgermeister Christian Specht (CDU) bei der Feierstunde.

Das schon hohe Budget war nicht erweiterbar, die inhaltlichen Ansprüche sollten gehalten und auch architektonisch Akzente gesetzt werden. „Die Beteiligten sind in die Tiefe gegangen“, berichtet Specht. Dabei wurde gerade auf eine Unterkellerung verzichtet. Stattdessen wird die Haustechnik im oberen Stockwerk verbaut. Eine Dachterrasse wird zum Blick auf den Neckar und die Stadtsilhouette einladen und das Gebäude mit gläsernem Foyer und einer Klimahülle ausgestattet sein.

„Zentrale Leistung der Menschheit“

Lilian Knobel, Geschäftsführerin der Klaus-Tschira-Stiftung, konnte das Forum schon betreten. Wenn auch nur in digitaler 3-D-Simulation. „Es wird lichtdurchflutet und transparent, also offen für alle sein. Denn Sprache ist in uns allen. Aber sie ändert sich auch, sie entwickelt sich immer weiter“, erklärt sie. Die Stiftung fördere schon seit 30 Jahren wissenschaftliche Forschung, auch architektonisch, etwa durch das Haus der Astronomie in Heidelberg. Dort kann in ferne Galaxien eingetaucht werden. Im FDS wird es das Instrument des Alltags sein, das gespiegelt wird.

Ob hochintellektuell oder im Dialekt, ob als Rap, Gesang oder Schimpftirade: „Sprache ist eine zentrale Leistung der Menschheit. Aber sie ist auch immer abhängig von der Absicht ihrer Nutzer“, sagt Förderer Udo Tschira. Das Forum solle Freude und ein Bewusstsein für die deutsche Sprache schaffen – „von Habermas bis Habekost.“ Es soll etwas Verbindendes geben: von der Soziolinguistik bis zur Comedy, vom sogenannten Elfenbeinturm bis zur Straße.

Zeitkapsel hält Erinnerungen fest

Auch dem „wissenschaftlich nicht Erklärbaren“ möchte man Raum geben, das „allgemeine Publikum“ ansprechen, erklärt Henning Lobin, Wissenschaftlicher Leiter des IDS. Etwa durch Lesungen, Lecture-Performances, Poetry Slams, vor allem aber durch offene Türen. Mit Schulklassen wolle man auf besondere Weise interagieren. Bereits bestehende IDS-Projekte wie die Sprach-Checker in der Neckarstadt-West sollen intensiviert werden. „Wir werden der Welt zeigen, wie Mannheim und seine Menschen das Forum erst zu etwas Besonderem machen.“ Denn weltweit gebe es nur in Paris, Washington und Lissabon vergleichbare Einrichtungen.

Das wird auch verewigt: Die Reden, Magazine, Wünsche für das Forum, eine Zeitung vom 18. März 2026 und weitere Erinnerungen werden in eine Zeitkapsel gepackt. Specht bricht dafür seine Rede sogar ab. „Sollen sie in 200 Jahren lesen, was ich noch zu sagen hatte“, witzelt er und ist gespannt, wie das soziokulturelle Projekt Alter, das als Interimslösung die Brachstelle ab 2020 belebte, mit dem FDS zusammenwachsen wird. Trotz finanziell klammer Kassen verspricht er, dass die Platzgestaltung von der Stadt finanziert und ein Zugang zum Neckar geschaffen wird.