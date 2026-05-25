Notgelandet, aber unverletzt geblieben: Glück im Unglück hatte laut Polizei am Sonntagnachmittag der Pilot eins Segelflugzeugs. Er war im Rhein-Pfalz-Kreis gestartet.

Der Mann musste nach weiteren Polizeiangaben gegen 16 Uhr im Feldgebiet zwischen dem Heidelberger Airfild und der Heidelberger Bahnstadt zu einer Notlandung ansetzen. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann zuvor vom Flugplatz Dannstadt im Rhein-Pfalz-Kreis gestartet und beabsichtigte, dort auch wieder zu landen.

An Auftrieb verloren

Auf dem Rückflug verlor das Luftfahrzeug allerdings über Heidelberg zunehmend an Auftrieb, weshalb der Pilot eine Notlandung einleiten musste. Das Segelflugzeug landete letztlich in einer Biotopwiese der Stadt Heidelberg, im Gewann Schafwedel. Der Pilot erlitt bei der außerplanmäßigen Landung keinerlei Verletzungen. Am Segelflugzeug brach dagegen bei dem Landemanöver ein Stützrad ab, die Aufhängung des Hauptfahrwerks wurde dabei in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden wird dem zuständigen Polizeirevier Heidelberg-Süd zufolge derzeit auf 1000 Euro geschätzt.