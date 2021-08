Verdoppelt

Das Coronavirus ist in Ludwigshafen vor Anker gegangen. Binnen einer Woche hat sich die Infektionsrate mehr als verdoppelt. Das ist kein Grund zur Panikmache, aber zur Vorsicht. Die Kliniken in der Stadt haben jetzt richtigerweise den Zugang zu ihren Häusern begrenzt, um die Patienten und das Personal zu schützen. Das ist hart für die Kranken und ihre Angehörigen. Aber noch härter wäre es, wenn sich die Lungenkrankheit Covid-19 in den Stationen breitmachen würde. Immerhin gibt es Ausnahmeregelungen für dringende Fälle. Klinikum-Chef Hans-Friedrich Günther sieht das größte Krankenhaus der Stadt gut gerüstet für die Pandemie – aber er sagt auch, dass es ohne ausreichendes Personal ein Problem bei der medizinischen Betreuung aller Patienten geben könnte. Bleibt zu hoffen, dass der drastische Schritt hilft.

Verordnet

Ein härtere Gangart hat auch die Stadtverwaltung angekündigt: Maskenpflicht, Sperrstunde, Alkoholverbot sowie Auflagen für Veranstaltungen und den Sport. Der erste Sportverein hat schon reagiert: Der TV Maudach hat den kompletten Sportbetrieb eingestellt. Ob das wohl im Sinne der Erfinder war? Widersinnig klingt auch, dass zwei Fußballmannschaften weiter gegeneinander spielen dürfen. Doch beim Training darf nicht das ganze Team auf den Platz. Die Maskenpflicht in der City dürfte für weitere Diskussionen sorgen. Man fragt sich, wer das kontrollieren soll? Das Ordnungsamt, lautet die Antwort der Verwaltung. Die Nachfrage, wie viele Mitarbeiter dafür abgestellt werden, blieb unbeantwortet. Verwaltungschefin Jutta Steinruck ging am Freitag mit gutem Beispiel voran. Auf dem Weg zu einem Termin machte sie Passanten auf fehlende Masken aufmerksam. Die Leute seien verständnisvoll gewesen. Bleibt zu hoffen, dass dies so bleibt.

Vertan

Zum Schluss noch was in eigener Sache: Wir haben die Hartmannstraße zur Prinzregentenstraße gemacht. In der Grafik zur Maskenpflicht in der City wurde die Fußgängerzone im Hemshof nach Westen verlegt. Asche auf unser Haupt. Aber in Corona-Zeiten wird alles mit heißer Nadel gestrickt. Bleibt zu hoffen, dass dies ein Einzelfall bleibt. Ein schönes Wochenende und viel Spaß bei der Klopapierjagd wünscht