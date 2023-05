Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Irgendwo in Lu sind wir jede Woche auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern. Am Montag haben wir vor dem Herbstdorf an der Rhein-Galerie Helmut Marnet (60) und seine Frau Bettina aus Birkenheide getroffen. Das Ehepaar feierte den 59. Geburtstag von Bettina Marnet bei einem Stadtbummel.

Erst einmal herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Frau Marnet. Was führt Sie denn heute an Ihrem Ehrentag nach Ludwigshafen?

Helmut Marnet: Wir haben unser Fahrzeug in die