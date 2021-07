Fast nach einem Hilferuf klingt die Ankündigung des Mannheimer Schatzkistls diesmal. Denn die Kleinkunstbühne traut sich nicht mehr, Hefte zu drucken, hat aber schon ein umfangreiches Unterhaltungsprogramm zusammengestellt – und schwere Zeiten überbrückt.

Das KulturNetz Mannheim-Rhein-Neckar, das hinter der kleinen Bühne steht, hat es soweit durch die Pandemie geschafft und richtet seinen Blick nun nach vorne. Für die nächste Spielzeit, die voraussichtlich am 17. September eröffnet wird, steht bereits das Programm des Musik-Kabaretts Schatzkistl, das als Höhepunkte die neue Eigenproduktion „Ehe im Lockdown – Eine Paarkomödie in turbulenten Zeiten“ von und mit Volker Heymann sowie für den Dezember die 100. „Silke-Hauck-Nacht“ vorsieht. „Wir planen ganz normal und werden im Herbst sehen, ob wir spielen dürfen, und wenn ja, für wie viele Leute. Je nachdem, was dann gilt, passen wir das wieder an“, kündigt Peter Baltruschat, der Vorsitzende des Vereins KulturNetz und Leiter des Hauses, gelassen an. Nur ein verbindliches Programmheft möchte er vorläufig nicht in den Druck geben. „Das war ein bisschen bitter letztes Mal“, erklärt er. „Da haben wir zweimal unsere Programme in die Mülltonne kippen müssen.“

Hinterhof-Samba und Irish Folk

Freunde aus der Metropolregion wie Multitalent Anna Krämer, Musik-Kabarett-Chansonnière Madeleine Sauveur oder Fastnachtsgröße Kättl Feierdaach freuen sich laut Schatzkistl schon, wenn sie wieder auf der Bühne gleich hinter dem Wasserturm am Beginn der Augustaanlage stehen dürfen. Außerdem stehen Größen wie Circus Roncalli-Legende Peter Shub, Tatort-Kommissar Matthias Egersdörfer, Sascha Korf, der Mann mit dem rabenschwarzem Humor Uli Masuth, der pedantische Ex-Postbote Hans-Hermann Thielke oder Kabarett-Urgestein Arnulf Rating auf dem Programm. An Konzertabenden werden neben Flamenco, Hinterhof-Samba und „Irish & American Folk Nights“, auch Auftritte des Rock’n’Rollers Harald Krüger und des Duos Mackefisch geboten.

Strenge Ausbilder und leicht Bekleidete

Vielversprechender Comedy-Nachwuchs wie Nightwash-Sidekick Sven Bensmann, Osan Yara, Poetry-Slammer Sulaiman Masomi oder der schwäbischen Senkrechtstarter Jakob Friedrich dürfen im Schatzkistl beweisen, was in ihnen steckt. Da viele Künstler die auftrittslose Zeit zum kreativen Schaffen genutzt haben, werden sie ihre neuen Programme in Vorpremieren am Schatzkistl erproben wie etwa Ausbilder Schmidt, Martina Brandl und Markus Barth. Auch die laut Veranstalter „sensationell erfolgreich gestartete“ Burlesque-Reihe mit Fanny di Favola und wechselnden Gästen wird neben dem Kindertheater und den beliebten Komödien zum festen Bestandteil des Spielplans.

Schweren Herzens hatte die Bühne ihre Spielzeit im Juni vorzeitig beendet, weil die Inzidenzzahlen zu hoch waren. „Wir haben immer die Möglichkeiten ausgelotet, was zu vertreten und was rechtlich möglich ist. So lange es ging, haben wir für maximal 38 Zuschauer gespielt“, berichtet Baltruschat. Möglich gewesen sei das im Schatzkistl, das normalerweise knapp hundert Besucher fasst, oft nur dank einsichtiger Künstler, die auf einen Teil ihrer Gage verzichtet hätten.

Hilfsaktion Operettenkonzerte

Von Februar bis in den Mai hinein wurde aus dem Keller des Hotels Leonardo Royal gestreamt. Zehn Veranstaltungen, darunter die beliebten „Silke-Hauck-Nächte“, zählt Baltruschat. Das sei eine kostenintensive Sache gewesen, erläutert er, für die dennoch keine Tickets angeboten, sondern nur um Spenden gebeten worden sei. „Wir haben bei solchen Anlässen in der Vergangenheit, wenn es um Solidarität geht, schon sehr gute Erfahrungen gemacht. Und da haben wir uns auch diesmal nicht getäuscht.“

Überhaupt sei die Bereitschaft, sich zu unterstützen, erfreulich ausgeprägt. So hat der Richard-Wagner-Verband zu Operettenkonzerten nach Ilvesheim eingeladen, um dem Schatzkistl mit den Spenden unter die Arme zu greifen. „Seit wir die Türen schließen mussten, durften wir einen großen und wertschätzenden Zuspruch auf alle unsere Solidaritätsaktionen erfahren“, zeigt sich Baltruschat dankbar. „Das lässt uns auch in den schweren Zeiten weiterhin hoffnungsvoll bleiben.“

www.schatzkistl.de