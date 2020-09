Ein 22-jähriger Fußgänger ist laut Polizei am Mittwoch gegen 12.45 Uhr bei einem Unfall in der Mundenheimer Straße (Süd) von einem Pkw angefahren und leicht verletzt worden. Der 20-jähriger Autofahrer übersah den Fußgänger beim Abbiegen. Der 22-Jährige wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert.