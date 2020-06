Bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag in der Mannheimer Oststadt ist ein Vierjähriger schwer verletzt worden. Der Junge stand laut Polizei zusammen mit seiner Mutter und seinem kleinen Bruder an einer Fußgängerampel vor dem Haupteingang des Luisenparks. Als er bei Grün auf die Fahrbahn trat, erfasste ihn den weiteren Angaben zufolge ein Auto. Die 55-jährige Fahrerin hatte offenbar eine rote Ampel missachtet. Das Kind soll Knochenbrüche und eine Platzwunde am Kopf erlitten haben. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.