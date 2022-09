Ein 47-jähriger Fußgänger ist am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr in Mannheim-Rheinau von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Laut Polizei überquerte der Mann hinter einem geparkten Wagen die Straße, als sich eine 61-jährige Autofahrerin mit ihrem SUV näherte. Diese konnte nicht mehr bremsen und erfasste den Fußgänger. Dabei wurde der 47-Jährige so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste. An der Unfallstelle war der Mann ansprechbar, Lebensgefahr bestehe nicht, teilt die Polizei weiter mit. Am Auto der 61-Jährigen, die unverletzt blieb, waren Beschädigungen am Frontscheinwerfer, auf der Motorhaube und der Frontscheibe erkennbar.