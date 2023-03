Eine 54-jährige Radfahrerin ist laut Polizei bei einem Unfall am Donnerstag in Mannheim (Kreuzungsbereich Schul- und Wacholderstraße) schwer verletzt worden. Ein 39-jähriger Autofahrer missachtete kurz vor 12 Uhr die Vorfahrt der Frau und erfasste sie. Die 54-Jährige, die keinen Helm trug, wurde mit Frakturen am Kopf in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Autofahrer sowie seine Insassen blieben unverletzt. Gegen ihn wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.