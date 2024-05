Eine 61-jährige Autofahrerin hat am Donnerstag gegen 14.20 Uhr an der Abfahrt der B37 auf die K7 in Fahrtrichtung Wöllnerkreisel einen 29-jährigen E-Scooter-Fahrer erfasst. Der 29-Jährige stürzte und verletzte sich laut Polizei leicht.