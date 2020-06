Ein 83-jähriger Radfahrer ist laut Polizei am Mittwoch gegen 11.20 Uhr bei einem Unfall in Mundenheim (Bruchwiesenstraße) verletzt worden. Eine 34-Jährige aus Landau hatte den Radfahrer beim Verlassen eines Parkplatzes mit ihrem Auto übersehen. Der 83-Jährige stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.