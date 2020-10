„Fernwehfotograf“ Gernot Haida ist mit seiner neuen Multivisionsshow am Sonntag, 25. Oktober, im Julius-Hetterich-Saal in Maudach (Grünstadter Straße 2) zu Gast. Einlass ist um 16.30 Uhr, Beginn um 17 Uhr. Haida nimmt die Besucher laut einer Ankündigung mit zu Traumzielen und Sehnsuchtsorten rund um den Globus: ob Kap Hoorn, Zuckerhut, Neuseeland oder Australien. Nach 33.000 zurückgelegten Seemeilen will der Reisefotograf und Produzent von Bild-Reise-Reportagen „unendlich viele Eindrücke“ aus 21 Ländern und 40 Häfen vermitteln. Tickets gibt’s im Vorverkauf sowie an der Abendkasse. Abstands und Hygienemaßnahmen sind zu befolgen. Maskenpflicht und Abstandsgebot gelten bis zum Sitzplatz, teilt der Veranstalter mit. Im Netz: www.der-fernwehfotograf.de.