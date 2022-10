Im Frühjahr 2023 findet in Mannheim die Bundesgartenschau (BUGA) statt. Das ehemalige US-Army-Gelände Spinelli Barracks wird in eine Grünfläche umgewandelt und steht dabei im Mittelpunkt – gemeinsam mit dem Luisenpark, der in den 70er-Jahren schon einmal Schauplatz für eine Bundesgartenschau war. Thematisch dreht sich die BUGA, die am 14. April beginnt, um Nachhaltigkeit, Klima- und Umweltfragen. Außerdem gibt es ein umfangreiches kulturelles Begleitprogramm bis zum Abschluss am 8. Oktober. Der Luisenpark wird für die Gartenschau runderneuert. Eine Seilbahn soll die Besucher in acht Minuten zum Spinelli-Gelände fahren.